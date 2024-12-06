Компания Frankenburg планирует первоначально выпускать несколько десятков ракет в неделю, но в третьем квартале уже будет выпускать сотни зенитных ракет каждую неделю.

Эстонская оборонно-промышленная компания Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания зенитных ракет собственной разработки в Украине, пишет ERR.

"Технология многообещающая, и мы начнем ее тестирование в Украине в новом году", — заявил изданию генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Салм. По его словам, соглашение уже готово к тестированию, а технология компании получила широкое внимание.

На веб-сайте компании говорится, что Frankenburg стремится произвести революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

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Салм ранее рассказал военному новостному изданию Janes, что зенитная ракета Mark 1 может поражать цели, летящие на высоте до двух километров, поэтому сможет стать эффективным средством борьбы с беспилотниками-камикадзе "Шахед".

По данным ERR, Frankenburg планирует начать производство первоначально с объёмом в несколько десятков ракет в неделю, но в третьем квартале уже будет выпускать сотни зенитных ракет каждую неделю.

По мнению Салма, потребность в новом оружии не исчезнет, ​​даже если в Украине будет заключено перемирие.

"В Европе ожидается новая, гораздо более масштабная война", — сказал он ранее в комментарии агентству Bloomberg.

Новое оружие в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами".

Средняя стоимость дрона-перехватчика Sting "в десятки раз ниже", чем у беспилотника Shahed. Это позволит сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что в следующем году в Украине резко возрастет использование наземных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом. По его словам, Украина заключила контракт на покупку 1,6 миллиона беспилотников в этом году, из которых 1,3 миллиона уже поставлены.

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