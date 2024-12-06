Изделие уже имеет успешные боевые применения, отметил Герман Сметанин

Ракету-дрон "Пекло" украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Первую партию в несколько десятков единиц сегодня при участии президента Украины Владимира Зеленского передали в Силы обороны. Символично, что это произошло в День Вооруженных сил Украины. Но это результат находчивости и упорного труда украинских оружейников. Новый тип оружия, первый в своем классе - ракета-дрон", - отметил он.

По словам министра, изделие уже имеет успешные боевые применения. Кроме того, как он добавил, "Пекло" не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется:

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"Постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ, улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения".

Ракета-дрон "Пекло" - что известно

Напомним, 6 декабря в День ВСУ украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло".

По имеющейся информации, "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Сообщалось, что данное издение является новой разработкой украинской оружейной промышленности.

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