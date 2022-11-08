Также авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 позициям средств вражеской ПВО.

Подразделения Вооруженных сил Украины сегодня поразили четыре пункта управления и 12 районов сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке относительно оперативной ситуции по состоянию на 18:00, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов.

"Под поражение попали 4 пункты управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине: что известно о новых потерях и поражениях РФ

Как уже сообщал УНИАН, на фоне поражений на фронте пропагандистам РФ выдали новые методички о "мобиках"и " хлопках". К мобилизованным советуют относиться с уважением, а уклончивым - высмеивать. Также сегодня украинские десантники показали, как уничтожают российские танки.

Как оказалось, в РФ хотят, чтобы Украина проявила "добрую волю" и согласилась на переговоры. Кроме этого пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый назвал участки фронта, где рашисты несут наибольшие потери.

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