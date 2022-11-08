В командовании добавили, что враг прибегает к бессмысленным хитростям, чтобы выжить.

Вооруженные силы Украины в Херсонской области подбили российский танк, на который оккупанты прицепили для защиты похищенные канализационные люки.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео с уничтожением военной техники и самих захватчиков в Facebook.

"Враг для того, чтобы выжить, прибегает к различным, иногда нелепым ухищрениям. Так, на одном из подбитых танков обнаружили "дополнительную броню", а именно - украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения", – добавили в командовании ДШВ.

Видео дня

Военные добавили, что это не помогло захватчикам спастись.

Война в Украине: последние новости

По состоянию на 8 ноября по данным Генштаба ВСУ украинские защитники уничтожили 2786 русских танков и 5654 бронированные машины.

Украинские десантники из Николаевской бригады показали, как уничтожают российские танки с помощью противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и беспилотников.

Военный эксперт Роман Свитан на днях заявил, что украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать. Такими темпами за полгода у них совсем не останется техники.

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