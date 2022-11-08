Всего с начала полномасштабного вторжения на счету подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин российских оккупантов.

Украинские десантники из Николаевской бригады показали, как уничтожают российские танки с помощью противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и беспилотников.

Как рассказали в противотанковом подразделении 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВС Украины, воины продолжают уничтожать российскую технику в районе выполнения задач на Донбассе.

Так, на днях противотанкисты метким выстрелом противотанковой управляемой ракеты сожгли танк российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения на счету подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин российских оккупантов.

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"Основным секретом успеха этого удачного боя была обученность нашей боевой обслуги ПТРК "Стугна" и четкая координация их действий с аэроразведкой, благодаря данным которой, мы знали обо всех направлениях перемещения бронетехники противника", - рассказал командир противотанкового подразделения.

Война в Украине: что стоит знать

По состоянию на 8 ноября по данным Генштаба ВСУ украинские защитники уничтожили 2786 русских танков и 5654 бронированные машины.

Ранее фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы показал работу "народных Байрактаров", на которые собирали деньги всей страной.

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