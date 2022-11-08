Сегодня вражеский Су-25 выпустил ракеты по своим позициям.

Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления фронта, на которых российские оккупанты несут огромные потери.

Как сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, "это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, кровавые бои".

По его словам, враг применяет все виды вооружения, которые имеет, в первую очередь артиллерию, реактивные системе залпового огня (РСЗО) и авиацию.

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"В частности, на Донецком направлении за эти сутки авиация была применена 12 раз. Правда, один раз они применили Су-25, который выпустил ракеты по своим позициям", - сказал Череватый.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 710 российских захватчиков.

3 ноября пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Череватый заявил, что оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте.

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