Со своей стороны страна-оккупант не выдвигает уже никаких условий.

Россия в очередной раз публично проявила интерес к переговорам с Украиной. Более того, на этот раз в Министерстве иностранных дел страны-оккупанта заверили, что не имеют никаких условий для начала переговоров.

Единственное, чего хочет РФ - "чтобы Украина проявила добрую волю", заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю", - заявил Руденко.

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Переговоры с Россией

В отличие от РФ, Украина выдвигает России несколько ключевых условий для переговоров. Среди них восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину.

Позже появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинские власти показать открытость к переговорам с Российской Федерацией.

При этом 7 ноября 2022 года в Офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Российской Федерацией. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

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