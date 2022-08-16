Эксперт ответил, нужно ли форсировать Днепр для деоккупации левобережья Херсонской области.

Вооруженным силам Украины после освобождения Херсона, возможно, не придется форсировать реку Днепр, чтобы освободить левобережье от оккупантов.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ВСУ могут остаться на правом берегу и точечно уничтожать логистику врага на левом.

"Может будет достаточно поставить артиллерию вдоль Днепра и на всю дальность досягаемости "разносить" все: логистику, боевые порядки российских солдат. Вариантов может быть миллион. А, может быть, у нас есть средства, которые позволят нам быстро переправиться. У нас тоже есть инженерные подразделения, в которых есть понтонные комплекты", - говорит он.

Жданов добавил, что Херсонская область - это третья часть всей линии фронта в Украине, поэтому крайне важно уничтожить российскую группировку в этом регионе.

Как известно, после точечных ударов ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области логистика оккупантов нарушена, они потеряли возможность полноценно перебрасывать технику и боеприпасы с одного берега на другой.

Накануне Жданов спрогнозировал, что судьба оккупированного Херсона может решиться в ближайшие дни.