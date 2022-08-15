Жданов предположил, что все может решиться в ближайшие недели.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что судьба оккупированного Херсона может решиться в ближайшие недели.

Об этом он сказал в интервью Politeka.

"Соглашусь с такой формулировкой, что две недели могут быть решающими. Если мы за две недели вынесем большую часть складов с имуществом и боеприпасами, и не дадим возможности перебрасывания техники на правый берег (а у нас к этому есть все предпосылки) - то, уже начиная с третьей недели, мы можем ощутить резкое снижение боеспособности этой группировки. И не факт, что она продолжит сопротивление. Вполне возможно, что может начаться отступление", - прогнозирует он.

По его словам, ВСУ еще надо две недели "поутюжить" вражескую группировку, чтобы вынудить ее отступать. Он также прогнозирует, что после освобождения города Россия может продолжить, к примеру, ядерный шантаж ситуацией с Запорожской АЭС, однако мир на него уже не реагирует.

Напомним, на днях глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.

Также сообщалось, что после подрыва мостов в Херсонской области руководители местных оккупантов начали убегать в Мелитополь.