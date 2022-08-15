По мнению Мусиенко, российская группировка войск на правом берегу Днепра оказалась в ловушке.

Группировка российских оккупационных войск в правобережной части Херсонской области (на которой расположен Херсон) оказалась в ловушке.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает ТСН.

По его словам, подобная ситуация сложилась в результате успешных действий ВСУ, которые сумели отрезать врага от переправ.

"Россияне говорили, что они по оценкам, которые можно увидеть, перебросили 10-12 тысяч военнослужащих еще дополнительно на правобережье Херсонщины и укрепляли там позиции. Сейчас они еще больше оказываются отрезанными. Потому что, как только пытаются восстановить любой мост или переправу, как вот Антоновский, сразу по нему наносятся удары. То есть постоянный огневой контроль, чтобы логистическое обеспечение оккупантов было прервано", - говорит эксперт.

ВСУ заняли на юге правильную ситуацию, считает Мусиенко. Речь идет об уничтожении логистики, лишении врага артиллерии, боеприпасов и снарядов.

"Как следствие - создание психологического давления, чтобы оккупанты или отступали и убегали, или сдавались", - резюмировал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, будет ли "жест доброй воли" от россиян в Херсоне.