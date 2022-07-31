Военный эксперт отметил, что наземные силы россиян не будут иметь успехов и смогут дойти разве что до Николаева.

По ряду причин высадка российского десанта на побережье Черного моря в районе Одессы сейчас не возможна.

Об этом сегодня заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Во-первых десантных средств стало на 30% меньше. Вспомните повреждение кораблей десантных, не все они вышли из ремонта. Второе, там "Гарпун" дежурит. На дальность поражения "Гарпуна" российские корабли боятся заходить в акваторию Черного моря. Мы лишили их средств разведки в акватории Черного моря - перебили нефтегазодобывающие платформы, где располагались радиолокационные станции, которые вели разведку. И сейчас Россия не видит общей ситуации в акватории моря", - рассказал Жданов.

Также он отметил, что наземные силы россиян также не будут иметь успехов, и смогут дойти разве что до Николаева.

"Сухопутная группировка, даже если будет насчитывать 20-25 тысяч, это в лучшем случае они могут рассчитывать, что попытаются дойти до Николаева, а там двигаться дальше на Вознесенск и форсировать Южный Буг совершенно бесполезно. С учетом того, что мы укрепляем нашу оборону...", - подчеркнул Жданов.

При этом военный эксперт не считает, что угрозы на этом направлении нет и отметил, что россияне все же предпримут попытку наступления в направлении Николаева, но насколько оно будет успешным "покажет бой".

"Ждать нам совсем не долго до начала наступательной операции, если они ее предпримут... Может они усилят группировку и сядут в глухую оборону на правобережье Херсонщины", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированной Херсонской области украинская штурмовая авиация дважды ударила по опорным пунктам российских захватчиков.

Тем временем в Черном море 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют вблизи крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет "Калибр" – общая сумма 44 – а также 4 БДК.

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