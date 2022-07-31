Опорные пункты рашистов были расположены в районах Белогорки и Сухого пруда.

Во временно оккупированной Херсонской области украинская штурмовая авиация дважды ударила по опорным пунктам российских захватчиков.

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

По словам представителя командования Владислава Назарова, опорные пункты рашистов располагались в районах Белогорки и Сухого пруда. Сейчас доразведываются объемы потерь оккупантов в результате авиаударов.

Также он рассказал о ситуации в Черном море. 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота РФ маневрируют вблизи крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет "Калибр" – общая сумма 44 – а также 4 БДК.

На Херсонщине уничтожен эшелон оккупантов из более 40 вагонов

В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, который прибыл из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на ж/д станцию Брилевка, Херсонской области.

По данным МВД, в результате живая сила оккупантов "превратилась в угольки, техника в груды металлолома, а БК взлетел в воздух".

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