14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах.

Россия резко нарастила корабельную группировку в Черном море.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

По мнению военнослужащих, таким образом оккупанты пытаются "похвастаться своим присутствием в день своего же флота".

"Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании призвали украинцев серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"Помните о ракетной опасности с моря, с неба и с временно оккупированных территорий, прислушивайтесь к сигналам тревог, действуйте ловко и быстро. Не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием и распространять панику, соблюдайте информационную гигиену", - отметили они.

Ранее доктор биологических наук Иван Русев сообщил, что в Черном море из-за военной агрессии Российской Федерации уже погибло не менее 5 тысяч дельфинов.

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