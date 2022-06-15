Также на ремонте стоят ракетный катер и малый противолодочный корабль.

Россия ремонтирует во временно оккупированном Севастополе подводную лодку, стреляющую ракетами "Калибр". Речь идет о старейшей в Черноморском флоте РФ лодке "Алроса", страна-агрессор уже пыталась отремонтировать ее в мае.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" - "Крым.Реалии".

По информации журналистов, в тринадцатом судоремонтном заводе Черноморского флота РФ продолжают ремонтировать подлодку "Алроса". Также на ремонте там находятся ракетный катер и малый противолодочный корабль.

"В настоящее время подводная лодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, где расположен флотский судоремонтный завод. Возле носовой части рубки подводной лодки видно леса, к ее левому борту пришвартован понтон", - сообщает издание.

Известно, что РФ уже не впервые пытается отремонтировать старейшую подводную лодку своего Черноморского флота. В мае сообщалось, что судно вышло из ремонта и уже якобы проходило подготовку к выходу на ходовые испытания. Но в РФ что-то опять пошло не так, лодка вернулась на ремонт.

Лодка "Алроса": что о ней известно

Подводная лодка Б-281"Алроса" введена в строй в 1990 году, она оснащена экспериментальным водометным двигателем вместо винта. До 2013 года это судно было единственной действующей подводной лодкой Черноморского флота РФ.

Вооружение составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, до 18 торпед или 24 мин. Подводную лодку модернизировали, после чего она может стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

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