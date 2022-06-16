В разведке решили поделиться информацией и обнародовали документ для общего ознакомления и изучения.

Главное управление разведки Минобороны получило подробную техническую документацию "Крымского моста".

Об этом говорится в сообщении украинской разведки.

В разведке отметили, что в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

"Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта", - говорится в сообщении разведки.

Там уточнили, что речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". Кроме прочего, она имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

В разведке решили поделиться информацией и обнародовали документ для общего ознакомления и изучения.

Как сообщал УНИАН, 15 июня генерал-майор ВСУ, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

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