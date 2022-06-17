Арестович уверен, что по Крымскому мосту "стрелять бесполезно".

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Крымский мост вряд ли ВСУ атакуют при том вооружении, которое сейчас поставляется Западом.

Об этом шла речь в интервью российскому адвокату Фейгину.

"Я здесь скептичен. Потому что (РСЗО) HIMARS не достанут", - ответил Арестович на вопрос, ударят ли украинские войска по Крымскому мосту.

При этом он уточнил, что речь идет о дальности ракет к РСЗО, а не о самой системы.

Более того, у ВСУ есть "более жирные цели", отметил Арестович.

"Есть более жирные цели, чем Крымский мост... Например, скопление войск, штабы, аэродромы", - сказал он.

Арестович уверен, что по Крымскому мосту "стрелять бесполезно".

"Чтобы опору повредить, там надо ядерный удар наносить... А пролеты восстанавливаются очень быстро, в считанные часы. Это очень сложная история - повредить такой объект, как Крымский мост. Конечно, можно чисто символично ударить, повредить кусок полотна, но поверьте, у нас есть более важные цели", - поделился советник главы ОП.

Он добавил, что "проще лупануть по войскам, которые идут через Крымский мост".

Накануне генерал Дмитрий Марченко назвал мост "путем подтягивания резервов" и заявил, что ВСУ необходимо его "обрезать".

Кроме того, Марченко уверен, что уже к сентябрю Вооруженные силы Украины будут способны перейти к контрнаступлению, если только получат необходимое вооружение.

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