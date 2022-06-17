Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Крымский мост вряд ли ВСУ атакуют при том вооружении, которое сейчас поставляется Западом.
Об этом шла речь в интервью российскому адвокату Фейгину.
"Я здесь скептичен. Потому что (РСЗО) HIMARS не достанут", - ответил Арестович на вопрос, ударят ли украинские войска по Крымскому мосту.
При этом он уточнил, что речь идет о дальности ракет к РСЗО, а не о самой системы.
Более того, у ВСУ есть "более жирные цели", отметил Арестович.
"Есть более жирные цели, чем Крымский мост... Например, скопление войск, штабы, аэродромы", - сказал он.
Арестович уверен, что по Крымскому мосту "стрелять бесполезно".
"Чтобы опору повредить, там надо ядерный удар наносить... А пролеты восстанавливаются очень быстро, в считанные часы. Это очень сложная история - повредить такой объект, как Крымский мост. Конечно, можно чисто символично ударить, повредить кусок полотна, но поверьте, у нас есть более важные цели", - поделился советник главы ОП.
Он добавил, что "проще лупануть по войскам, которые идут через Крымский мост".
Накануне генерал Дмитрий Марченко назвал мост "путем подтягивания резервов" и заявил, что ВСУ необходимо его "обрезать".
Кроме того, Марченко уверен, что уже к сентябрю Вооруженные силы Украины будут способны перейти к контрнаступлению, если только получат необходимое вооружение.
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