Не исключается угроза ракетного удара и попытки высадки десанта.

В северо-западной части Черного моря находится подводная лодка и четыре больших десантных корабля российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook относительно итогов за 20 июня.

"Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря сейчас состоит из пяти кораблей, одной подводной лодки и четырех ВДК. Остальной флот, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находится в пунктах базирования", - отмечается в сообщении.

В то же время отмечают в командовании, угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря ракетами "Harpoon" поражен буксир оккупантов "Василий Бех". Буксир транспортировал на оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение, личный состав и ЗРК "ТОР".

По данным ОК "Пивдень", предварительно, удалось поразить 70% экипажа. Судьба остальных - неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Вечером 17 июня стало известно, что подбит украинскими военными российский буксир "Василий Бех" уже пошел на дно Черного моря.

18 июня в ОК "Юг" сообщили, что подводная лодка и пять кораблей российских оккупантов продолжают блокировку северо-западной части Черного моря.

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