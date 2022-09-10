По его словам, освобождение этого города фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск.

Освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов 24 каналу.

Жданов отметил, что Купянск является основным логистическим узлом в обеспечении изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных дорог.

Видео дня

По его словам, освобождение этого города фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск, и в таком случае изюмские группировки оккупантов будут находиться в оперативном окружении нашими войсками.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Вооруженные силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

А сегодня британская разведка сообщила, что украинские части теперь грозят Купянску и его захват будет значительным ударом для России.

Вас также могут заинтересовать новости: