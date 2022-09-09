По его словам, на Харьковском направлении у россиян личного состава общего количества около 12 тысяч.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении - дерзкая яркая и очень красивая операция. Темпы продвижения украинских войск удивили весь мир, потому что такого не было со времен Второй мировой войны.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил капитан ВСУ, журналист, блогер, публицист, общественно-политический деятель, соучредитель партии "Демократический топор" Виктор Трегубов.

По его словам, на Харьковском направлении у россиян личного состава общего количества около 12 тысяч.

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"Все эти 12 тысяч человек сейчас думают, как не погибнуть и не попасть в украинский плен. Кто-то из них определенно погибнет и попадет. Это операция очень дерзкая, очень яркая, очень красивая, темпы продвижения были такие, что они удивили мир, потому что со Второй мировой войны не было таких темпов продвижения на хорошо укреплении позиции – 50 километров в сутки", - рассказал он.

Военный также рассказал, почему ситуация очень печальная для всех россиян.

"Даже если мы говорим не просто о военной стороне дела, но и о морально-психологический сторону дела, сейчас в российских не только войск, но и у политиков, у медийщиков и у простых российских граждан возникнет очень грустное настроение, возникнет понимание, что, кажется, они не побеждают, потому что на самом деле украинцы теснят их не только на Харьковском направлении, а еще и на Херсонском, а сейчас еще конкретно определенное осторожное контрнаступление на Донецком. И это очень сильно не вписывается в российскую мифологию о самих себе", - отметил Трегубов.

Напомним, как пояснил военный эксперт Олег Жданов, Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступления на Харьковском направлении. Благодаря уверенным и слаженным действиям ВСУ при поддержке местного населения наши войска продвинулись практически на 50 км за три дня.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

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