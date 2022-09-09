Контрнаступление показало, что украинцы "по-творческому" интегрируют военный потенциал, предоставленный странами Запада.

В Пентагоне заявили, что у украинского контрнаступления возле Херсона "обнадеживающие" признаки. Это впервые американские чиновники пользуются термином "контрнаступление".

Об этом заявила заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер, цитирует CNN.

Контрнаступление, сказала она, показало, что украинцы "по-творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный странами Запада, в своих операциях.

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"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить...Мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние дни. Однако опять же, русские - грозный противник, и впереди, я думаю, еще долгая битва", - ответила Бейкер.

В свою очередь, журналисты отметили, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию "контрнаступлением". Раньше этот термин употреблять избегали.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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