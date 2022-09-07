Жителей призвали готовить хранилища и стратегический запас еды.

Городской совет Купянска, расположенный на временно оккупированной Россией территории Харьковской области, впервые за полгода войны опубликовал сообщение.

Сообщение размещено на странице горсовета в Facebook.

"Уважаемые купянчане! Пожалуйста, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких! Готовьте хранилища и стратегический запас пищи. Держите заряженными павербанки. ВСУ уже близко. Купянск - всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников", - говорится в сообщении.

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Напомним, ВСУ отбили некоторые населенные пункты на юге Украины. Однако, о освобожденные территории сообщат позже, чтобы не подвергать их массированным ударам со стороны оккупантов.

Сейчас готовится официальное сообщение. Отмечается также, что оккупанты после себя оставляют заминированные территории и объекты.

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