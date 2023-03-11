РФ в Украине хочет уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит "активные действия" против оккупанта.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении. В частности, президент поблагодарил украинских воинов за уничтожение ракеты и "Шахеда" российских террористов. "Бойцы нашей ПВО в Черниговской области, бойцы 2-го отдельного полка Нацгвардии в Сумской области - благодарю вас, ребята", - сказал он.

Также Зеленский поблагодарил бойцов на юге, которые уничтожают склады, логистику и места расположения оккупантов, отметив, что каждая взорванная вражеская позиция - это спасенные украинские жизни.

Видео дня

"Особо отмечу сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду - наших десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду... Все они вместе с другими нашими воинами защищают Бахмут. Спасибо за силу", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил успехи воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы и 81-й отдельной аэромобильной бригады, которые действуют на Донбассе.

"Спасибо всем, кто помогает нашим подразделениям! Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает наших гражданских людей в прифронтовых и приграничных районах! Спасибо всем, кто убеждает мир, что нужно именно сейчас проявить больше решимости! Сейчас, когда мы готовим наши активные действия против оккупанта, чтобы каждый выстрел по украинцам отозвался государству-террористу ответственностью", - подчеркнул президент.

Глава государства также говорил, что Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания.

"Сегодня я хотел бы поддержать все те наши города и громады, которые ежедневно, каждую ночь подвергаются жестоким террористическим ударам государства-зла. Наша Херсонская область и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донецкой области и Луганской области, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковская область и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года - менее чем за два с половиной месяца - враг ударил уже более сорока ракетами. Никополь, Марганец - наша Днепропетровская область. Наша Сумская область. Наша Черниговская область", - сказал президент.

Он подчеркнул, что российская армия использует различное оружие для своих атак: ракеты и артиллерию, беспилотники и минометы.

"Но с одной целью. С целью уничтожить жизнь и не оставить ничего человеческого. Руины, обломки, воронки от снарядов в земле - это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что сегодня российский обстрел унес жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами, - погибли трое гражданских.

Кроме того, в Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города, а в приграничных районах оккупант обстреливал села, "чтобы запугать и прогнать людей".

"Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказания, которое Кремлю не остановить", - отметил глава государства.

Напомним, ранее командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский говорил, что контрнаступление ВСУ "не за горами".

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Вечером 11 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжал пытаться наступать на востоке Украины и потерпел неудачу.

Стоит отметить, что эпицентром противостояния сейчас является город Бахмут Донецкой области. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в течение текущих суток противники на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстреляли позиции украинских воинов из реактивных систем залпового огня и различных видов артиллерии, было более 50 боев. Во время боевых столкновений был ликвидирован 221 противник, а 314 оккупантов ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: