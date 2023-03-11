В результате обстрела в Запорожье разрушено одно здание, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток российские захватчики нанесли более 10 авиационных и два ракетных удара по Запорожью.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 субботы, 11 марта. "Преступное российское правительство не отказывается от своих намерений насчет оккупации территории Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил и ЧВК, так и вооруженных формирований квазиреспублик, продолжая вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины", - сообщили в Генштабе.

В течение текущих суток противник нанес 12 авиационных ударов по городу Запорожье. В частности, удар из зенитно-ракетного комплекса С-300 был осуществлен по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего разрушено одно здание, потерь и раненых среди гражданского населения нет.

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В Генштабе в очередной раз подчеркнули, что вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Обстрел Запорожья сегодня - что надо знать

Днем 11 марта в Запорожье во время воздушной тревоги услышали два взрыва. Позже стало известно, что россияне снова обстреляли областной центр.

По данным местных властей, враги целились в объект жизнеобеспечения Запорожья. В результате вражеских ракетных ударов в одном из районов города возник пожар.

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