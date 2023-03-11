Противник, в частности, совершил неудачные попытки наступательных действий в Харьковской области, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 субботы, 11 марта. "Основной целью противника остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Так, на Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмут, однако украинские защитники дают достойный отпор и отражают многочисленные атаки российских войск. По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, однако не имел никакого успеха.

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Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

Также в течение этих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

В то же время враг совершил неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Спорное Донецкой области и, понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый проинформировал, что в текущие сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял позиции Сил обороны Украины из различных видов артиллерии и РСЗО, произошло 53 боевых столкновения. Во время боев 221 враг был убит, 314 получили ранения.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 158 тысяч захватчиков. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в том числе 3 458 танков.

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