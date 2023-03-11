Силы и ресурсы, которые привлечены для обороны города Бахмут Донецкой области, не дают российским оккупантам реализовать свой замысел и заставляют их отказаться от продвижения вперед.
Об этом заявил заявление командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает пресс-служба ведомства.
"Настоящие герои сейчас - это защитники, которые на своих плечах держат Восточный фронт, и не жалея ни себя, ни врагов, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накапливания резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами" - подчеркнул Сырский.
Отмечается, что сейчас командующий находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями, где украинские защитники дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.
"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", - отметил Сырский.
В ведомстве добавили, что он постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.
Оборона Бахмута
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Бахмуте ВСУ уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило защитникам подготовиться к контрнаступлению.
По данным Генштаба, российские интервенты за прошедшие сутки совершили неудачные многочисленные попытки штурма Бахмута.
Недавно в ВСУ объяснили, почему очень важно удерживать оборону Бахмута.