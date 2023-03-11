Глава ОВА Александр Прокудин уже несколько раз обновил информацию о жертвах.

В субботу, 11 марта, армия РФ снова обстреляла одну из улиц города Херсон и забрала жизни сразу трех украинцев.

Трагические новости сообщил глава ОВА Александр Прокудин в своем Telegram. По словам чиновника, на Николаевском шоссе (улица Херсона) обломки вражеских боеприпасов травмировали людей. Сначала сообщалось, об одном погибшем и двух раненых.

"Из-за попадания снаряда пылает автомобиль. Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела", - писал он.

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Позже глава ОВА обновил информацию.

"Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое - ранены. Работа экстренных служб продолжается", - написал он.

Россияне всю ночь били по Херсону и области

Напомним, что утром 11 марта глава ОВА сообщил, что по итогам ночных обстрелов армия РФ 71 раз открыла огонь по городу и области. Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Всего за минувшие сутки противник выпустил 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Тогда Прокудин сообщил о трех погибших. Также по итогам суток ранения получили 5 украинцев.

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