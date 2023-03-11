Сегодня по состоянию на первую половину суток уничтожено более 220 российских захватчиков на Бахмутском направлении. Еще 314 рашистов получили ранения.
Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, оборона крепости Бахмут продолжается.
"За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии... произошло 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести", - сказал Череватый.
Также он рассказал об обеспечении украинских защитников города.
"Нашими инженерами, командирами подразделений делается все, чтобы защитники Бахмута имели необходимые боеприпасы, амуницию, медикаменты, еду и оттуда могли переправлять наших раненых в безопасные места", - добавил Череватый.
Бои за Бахмут - что известно
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что украинские военные в Бахмуте уже уничтожили основную боеспособную группировку РФ, что позволило защитникам Украины подготовиться к контрнаступлению.
В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне совершили ряд неудачных попыток штурма Бахмута, что привело к большим потерям среди захватчиков.
Генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что силы и ресурсы, которые привлечены для обороны, не дают оккупантам реализовать свой замысел и заставляют их отказаться от продвижения вперед.