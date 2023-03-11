За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии.

Сегодня по состоянию на первую половину суток уничтожено более 220 российских захватчиков на Бахмутском направлении. Еще 314 рашистов получили ранения.

Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, оборона крепости Бахмут продолжается.

"За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии... произошло 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести", - сказал Череватый.

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Также он рассказал об обеспечении украинских защитников города.

"Нашими инженерами, командирами подразделений делается все, чтобы защитники Бахмута имели необходимые боеприпасы, амуницию, медикаменты, еду и оттуда могли переправлять наших раненых в безопасные места", - добавил Череватый.

Бои за Бахмут - что известно

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что украинские военные в Бахмуте уже уничтожили основную боеспособную группировку РФ, что позволило защитникам Украины подготовиться к контрнаступлению.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне совершили ряд неудачных попыток штурма Бахмута, что привело к большим потерям среди захватчиков.

Генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что силы и ресурсы, которые привлечены для обороны, не дают оккупантам реализовать свой замысел и заставляют их отказаться от продвижения вперед.