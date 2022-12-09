На тренировки, оборудование и работу команд по разминированию Госдепартамент в этом году выделяет $91,5 млн.

Власти США к весне 2023 года сформируют и профинансируют работу 100 команд по разминированию в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, передает Голос Америки.

Тирре отметил высокую эффективность украинских саперов, которые с марта, обезвредили около 500 тыс. взрывоопасных предметов. При этом он сказал, что украинцам нужны дополнительные учения, поскольку среди саперов уже были потери во время работы.

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На тренировки, оборудование, а также обеспечение работы команд по разминированию в Украине Госдепартамент США в этом году выделит $91,5 млн. "Эта программа - уникальная. Это единственный среди профинансированных иностранными государствами проект по обучению саперов в Украине. Другие проекты предусматривают, чтобы украинские специалисты выезжали за границу. Кроме того, все правительственные организации могут принять участие в этом проекте и делиться опытом. Он был создан как программа для координации между странами-донорами. Скажем, несколько стран планируют поставлять оборудование, но не могут проводить тренировочные курсы в Украине. Наш проект поможет восполнить этот пробел", - рассказал о сути проекта Тирре.

Вице-президент компании Tetra Tech, которая получила срочную гуманитарную помощь по разминированию, Тодд Бигг сообщил, что три команды по разминированию при поддержке США уже готовятся к работе на востоке и юге Украины.

"Сейчас у нас есть три команды в Харьковской и Николаевской областях, они начинают исследовать территории на предмет выявления взрывоопасных предметов, и это позволит внести соответствующую информацию в украинскую базу. Тогда эти разминировочные команды получат задания и ресурсы в соответствии с международными стандартами", - сообщил он.

При этом Бигг отметил, что американцы настроены на длительное сотрудничество, поскольку на разминирование украинской территории понадобятся годы. "Когда боевые действия завершатся, мы перейдем к плановой зачистке территории", - поделился планами Бигг.

Сложности в разминировании украинских территорий

Разминирование Украины будет одним из самых больших вызовов со времен Второй мировой войны. На наличие мин нужно проверить более 160 тыс кв км. Сложность процесса не только в объеме, но и в коварстве минирования россиянами.

Майкл Тирре заявил, что россияне в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Украина стала одной из самых заминированных стран в мире еще до полномасштабной войны. После начала российской агрессии - с 2014 до 2022 года - от мин и взрывоопасных предметов в Украине погибло более 1100 гражданских лиц.

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