Военный считает, что нужно бороться до конца.

Командир одного из отделений Третьей штурмовой бригады Сергей Тягий с позывным "Рэмбо" переживает, чтобы после военно-врачебной комиссии его не отправили служить в части обеспечения или в ТЦК. Известно, что воин проходит лечение после ранения, которое получил под Авдеевкой.

"Я лучше пойду на фронт. Если моя рука не будет полноценно работать, то пойду на миномет. Если будет хорошо, то вернусь обратно в пехоту. Я считаю, если есть руки и ноги, то нужно бороться до конца. Не имеет значения, это пехота или рота огневой поддержки, проходишь тыловую службу или занимаешься вооружением и обеспечением. Считаю, если у человека нет реальных проблем, то ему не место в гражданской жизни. Нужно выполнять работу, которая сейчас нужна, а на фронте все профессии нужны", - подчеркнул он в интервью "Суспільне Чернівці".

"Рэмбо" также считает, что медийность военных является правильным направлением, чтобы поощрять людей вступать в ряды третьей штурмовой бригады.

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"Если гражданский человек посмотрит в YouTube интервью с бойцом нашей бригады, то может больше от него узнать. Если бы военный шел по улице, человек бы не подошел к нему с вопросами, стоит ли и куда лучше идти служить. Поэтому медийка - это плюс", - подчеркнул Сергей.

По его словам, сейчас лучше выбирать бригаду через рекрутинговые центры, которые есть в крупных городах. Если человек получил повестку, то он может прийти в рекрутинговый центр 3 ОШБр, чтобы попасть именно в тот учебный центр, откуда его может забрать бригада.

"У нас все бойцы мотивированы, потому что они не попадают сюда с ТЦК. У нас нет такого, что вот заломали вам бойца, учите его и воюйте дальше. Есть рекрутинг, тестовая неделя, когда каждый мужчина или женщина могут попробовать себя в роли штурмовика или боевого медика. После желающие могут подписать контракт - повесток никто не раздает. Подавляющее большинство бойцов бригады - молодые ребята, которые знают, почему они пришли в эту бригаду. С такими собратьями легче воевать, потому что я знаю, что в любое время не услышу от них, что они не могут, не хотят или не будут. Есть задача - ее надо выполнить", - отметил военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее командир роты Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Антон "Тоха" Радько заявил, что Украина должна победить, и для этого каждый должен включиться в борьбу.

"Каждый должен включиться и понимать, что это не просто локальный конфликт, не временный конфликт, а это - война за выживание нашей нации. Даже с тем ресурсом, что у нас есть, мы можем и мы должны победить", - отметил он.

В свою очередь народный депутат Федор Вениславский оценил темпы мобилизации в Украине. По его словам, профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры являются государственной тайной.

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