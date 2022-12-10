Вероятнее всего, сооружение снесут.

Здание Николаевской областной государственной администрации, которое весной обстреляли оккупанты, не подлежит восстановлению. Вероятнее всего, строение снесут и возведут новое.

Такой информацией поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Радио Свобода. Он заявил: "К сожалению, есть экспертиза, что оно (здание, — УНИАН) не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос о его списании и списании имущества, которое там было потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству".

Обстрел Николаевской ОГА: подробности

Как сообщал УНИАН, около 8:45 утра, 29 марта, рашисты совершили ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. В результате попадания в центральную секцию обрушились этажи с 9 по 1.

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После обстрела сообщалось, что оккупанты убили 8 человек и ранили еще 30. Но уже ночью появилась информация о 31 погибшем из-за атаки рашистов. Затем количество жертв снова выросло — до 35.

По словам Виталия Кима, обстрел сопровождался перемещением вражеских подразделений на одном из участков фронта.

А мэр Александр Сенкевич поделился мнением, что оккупанты стремились устранить главу ОВА. Как считали рашисты, Ким мог находиться в здании облгосадминистрации.

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