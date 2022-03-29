Он также сообщил, что в результате попадания ракеты в здание пострадали гражданские люди.

Городской голова Николаева Сергей Сенкевич высказал мнение, что россияне решили разрушить здание облгосадминистрации, учитывая, что там мог быть председатель облгосадминистрации Виталий Ким.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Надо сказать, что в здании работали работники, которые были гражданскими, в частности люди, которые занимались жизнеобеспечением области, вопросами гуманитарными... То есть, никаких военных там не было. Поэтому, могу сделать вывод, что на самом деле россияне просто решили разрушить здание облгосадминистрации, учитывая, что там мог быть председатель облгосадминистрации Виталий Ким", - сказал Сенкевич.

Он также сообщил, что в результате попадания ракеты в здание пострадали гражданские люди.

"В настоящее время ситуация в городе складывается таким образом, что утром нас обстреляли. Крылатая ракета попала в здание областной госадминистрации и фактически разрушила ее. В настоящее время есть информация о 28 людях, которые ранены, из них 8 - в тяжелом состоянии, и 4 уже достали из-под завалов. Еще судьба 7 сейчас остается неизвестной", - сообщил городской голова Николаева.

Отметим, что российские захватчики, вероятно, пытались убить председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, ведь он стал одним из символов борьбы украинского народа с оккупантами. Ежедневно он публикует несколько роликов о ситуации в области и рассказывает об успехах ВСУ и неудачах россиян.

За месяц войны Ким стал народным любимцем.

Как сообщал УНИАН, около 08:45 29 марта в результате обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9-го по 1-й этажи без горения.

По состоянию на 9: 25 спасатели высвободили из-под завалов 9 пострадавших лиц и передали их медикам.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОВА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание "произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения".

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