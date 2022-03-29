Сейчас ведутся спасательные работы.

По Николаеву оккупанты ударили. Враг попал в административное здание, люди оказались под завалами.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил на своей странице в Facebook.

"Утро не такое доброе... Дождались пока люди выйдут на работу и ударили... Разбираемся", - сказал он.

"29 марта около 08:45 в г. Николаев в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажи, без последующего горения. По состоянию на 09: 25 подразделениями ГСЧС из-под завалов высвобождено 9 пострадавших лиц и передано медикам. Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 ед. техники", - впоследствии сообщили в ГСЧС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что очевидица рассказала о захвате войсками РФ города на Николаевщине. Женщина, которая с ребенком убегала из захваченной российскими оккупантами Снигиревки, пережила немало страшных событий.

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