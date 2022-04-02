Тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Спасатели продолжают доставать из-под завалов тела погибших в здании Николаевской ОГА.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По состоянию на 14:30 известно о 35 погибших в результате обстрела здания ОГА.

Обстрел здания Николаевской ОГА: что известно

Как сообщал УНИАН, около 08:45 29 марта в результате обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.

Сразу сообщалось о 8 погибших и 30 раненых в результате вражеского ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве.

Ночью 2 апреля стало известно, что число жертв вражеской атаки в Николаеве возросло до 31 человека.

По словам Виталия Кима, ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации сопровождался перемещением противника на одном из участков фронта.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич высказал мнение, что россияне решили разрушить здание облгосадминистрации, поскольку там мог находиться глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Вас также могут заинтересовать новости: