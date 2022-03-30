Спасательная операция продолжается.

Число погибших в результате попадания ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве возросло до 12, раненых – 34.

Об этом председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

Он отметил, что спасательная операция продолжается.

"На сейчас: 34-раненых, 12-погибших. По предварительным данным было гораздо меньше людей в здании", - написал Ким.

Ранее он сообщал, что большинству работающих в ОВА чудом удалось спастись, это от 50 до 100 человек.

Сообщалось о 8 погибших и 30 раненых в результате попадания российской ракеты в здание облгосадминистрации.

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