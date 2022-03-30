Ким считает, что вчерашние переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе.

Ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации сопровождался перемещением противника на одном из участков фронта.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Ким считает, что вчерашние переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе.

Он заявил, что происходит наращивание войск, ситуацию в регионе губернатор считает стабильно плохой. Позиции Украины на переговорах, по мнению Кима, будут зависеть от событий на фронте.

Напомним, количество жертв ракетного удара по Николаевской областной военной администрации увеличилось до 15 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: