Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице.

В Николаеве число жертв от вражеского ракетного удара по зданию областной госадминистрации возросло до 31 человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По состоянию на 20:00 1 апреля продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел погибших на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации... Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще 1 человек умер в больнице", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что членам семей погибших, которые пришли к зданию и ждали завершения работ, психолог ГСЧС оказывал психологическую помощь.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Как сообщал УНИАН, около 08:45 29 марта в результате обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9-го по 1-й этажи без последующего горения.

Сразу сообщалось о 8 погибших и 30 раненых в результате вражеского ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве.

Сегодня днем сообщалось, что число погибших в результате вражеского обстрела Николаевской облгосадминистрации возросло до 28 человек.