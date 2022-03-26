Президент США рассказал о последствиях войны в Украине на благосостояние России.

Глава США Джо Байден рассказал, как война в Украине и санкции Запада повлияли на российскую экономику. По словам президента, она скоро вылетит из двадцатки первых, а за доллар уже просят двести рублей.

Соответствующее заявление Байден сделал на Брифинге в столице Польши Варшаве.

Президент Соединенных Штатов Америки высказался о том, в каком положении находится рубль. Валюта РФ постепенно обесценивается. Уже сейчас в обменниках на территории страны за американский доллар просят 200 рублей.

Байден также отметил, что экономика России была одной из крупнейших в мире. Однако скоро она не будет входить даже в двадцатку первых.

"Санкции лишают РФ силы и возможности проецировать силу. И виноват в этом только Путин, и точка", — заявил президент США.

Напомним, на брифинге Байден также затронул тему гуманитарной помощи Украине. Глава США напомнил, что его государство собралось принять 100 тысяч украинских беженцев. Восемь тысяч уже прибыло в Штаты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: