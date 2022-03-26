Президент США Джо Байден напомнил, что два дня назад анонсировал, что его страна примет 100 тыс. украинских беженцев и отметил, что на сегодня в страну прибыли уже 8 тыс. украинцев.

Об этом он сообщил во время своего выступления в Польше.

"В Брюсселе мы собрали уже дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь", - отметил Байден.

Он пообщал, что США не прекратят попыток доставок гуманитарной помощи в Украину и даже в Мариуполь, который блокируют войска РФ.