Байден заявил, что в США прибыли уже 8 тыс. украинских беженцев \ фото REUTERS
Президент США Джо Байден напомнил, что два дня назад анонсировал, что его страна примет 100 тыс. украинских беженцев и отметил, что на сегодня в страну прибыли уже 8 тыс. украинцев.
Об этом он сообщил во время своего выступления в Польше.
"В Брюсселе мы собрали уже дополнительный миллиард долларов на гуманитарную помощь", - отметил Байден.
Он пообщал, что США не прекратят попыток доставок гуманитарной помощи в Украину и даже в Мариуполь, который блокируют войска РФ.