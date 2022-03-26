Байден подчеркнул, что Путин "поставил перед собой цель, которой не достигнет".

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве 26 марта, отметил, что российский диктатор Владимир Путин не должен остаться у власти. Он, как и все автократы, считает, что кто сильнее, тот и прав.

Глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский – законно-избранный президент, чей дед боролся с нацистской Германией. И его семья спасалась от Холокоста. А сам Путин "поставил перед собой цель, которой не достигнет".

"Мы видим как украинцы демонстрируют, что единство народа сильнее замыслов одного жестокого диктатора. Диктатор, который стремится восстановить давно ушедшую империю, не добьется своих целей, потому что люди не хотят жить в его мире. Свободные люди этого никогда не поддержат. Свободные люди отказываются жить в мире, где царит темнота. Мы стремимся к свету, к демократии, к свободе возможностей", – заявил Байден.

При этом добавив, что "этот человек не должен оставаться у власти".

Это заявление Байдена отражает существенное изменение американского подхода к Москве.

Ранее официальные лица США заявляли, что отстранение Путина от власти не было их целью.

"Для нас речь идет не о смене режима. Российский народ должен решить, кого он хочет возглавить", — заявил ранее в этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен.

Позже в Белом доме пояснили слова Байдена о том, что "Путин не должен оставаться у власти".

"Байден не призывал к смене режима в России", — заявил Белый дом.