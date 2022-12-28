Оккупанты понимают, что украинцы могут их "достать".

Российское командование прячет свои бомбардировщики, поскольку понимает, что Украина может их уничтожить.

Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. По его словам, в России не очень много пригодных самолетов, которые могут осуществлять бомбардировки территории Украины с воздуха.

"Случается, что кто-то что-то делает, что их становится все меньше. На сегодня враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали. И эти они перегнали аж в Приморский край. Но поверьте, при необходимости и в Приморский край и на Дальний Восток будет доставлено все, что необходимо для того, чтобы у врага там были проблемы", - сказал он.

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Секретарь СНБО добавил, что пока нет никаких гарантий, что Россия не нанесет массированный обстрел перед Новым годом.

"Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет на массированные обстрелы - два-три, максимум четыре раза. Враг тоже это осознает. Поэтому мы думаем, что может он будет экономить их", - отметил он.

Взрывы на российских авиабазах

Как известно, в начале декабря прогремели взрывы на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области, а также на авиабазе в Рязанской области. Впоследствии неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске.

Позже российских военных выстроили в надпись "Смерть нацистам", когда над авиабазой пролетал спутник.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе снова раздался взрыв. В Минобороны РФ сообщили о падении обломков сбитого "украинского беспилотника".

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в тот день оккупанты планировали новый обстрел Украины, однако взрывы им помешали его осуществить.

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