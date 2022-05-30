Известно, что в результате взрыва есть раненые.

В оккупированном Мелитополе, где сегодня утром прогремел мощный взрыв, оградили центральную площадь, инцидент изрядно напугал российских террористов.

Об этом пишет "РИА Мелитополь".

По информации местных жителей, в городе воют сирены, на улицах ездит военная техника. На центральной площади, которую оцепили оккупанты, в ДК Шевченко расположена "военно-гражданская администрация" российских войск и коллаборантов.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что на носилках несут раненную в результате взрыва. Предварительно, известно, что пострадала Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого. По неподтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой человек.

Росгвардия и "полицейские" изучают пакет на тротуаре.

Как сообщал УНИАН, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого. По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

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