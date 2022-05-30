Ранее РФ назначила псевдогубернатором Запорожской области экс-нардепа Евгения Балицкого.

В центре оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

"По предварительным данным взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты. В настоящее время в центре города мелитопольцы наблюдают клубы черного дыма", - сказано в сообщении.

Есть ли пострадавшие и кого или что конкретно подорвали - пока не сообщается.

Напомним, утром 22 мая во временно захваченном Энергодаре Запорожской области местные партизаны устроили взрыв в доме, где живет "глава военной администрации" оккупантов - коллаборационист Андрей Шевчик.

В Запорожской областной военной администрации отметили, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, поэтому считают, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Предатель и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени.