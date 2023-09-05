В частности, уничтожен склад боеприпасов противника.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на передовой. В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по захватчикам.

Об этом в весенней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что 11 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Еще два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 склад боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

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Потери России в Украине

За минувшие сутки, 4 сентября, украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожено около 265 тыс. 680 вражеских военных.

Также враг понес значительные потери в технике. Накануне было уничтожено 9 танков (4489 с начала вторжения), 7 боевых бронированных машин (8670), 38 артиллерийских систем (5649), 1 систему ПВО (504), 31 БПЛА оперативно-тактического уровня (4512), 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8175) и 4 единицы спецтехники (851).

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