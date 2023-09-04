Украинская авиация в течение суток 11 ударами "прогрела" скопления врага.

Вооруженные силы Украины ударили по четырем пунктам управления российских оккупантов, но это не единственная потеря захватчиков за сутки.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате террористических атак российских оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника", - говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов в Украине

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 4 сентября, Генштаб сообщил, что за минувшие сутки было уничтожено еще 460 российских захватчиков. Так, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2023 года среди личного состава оккупационных войск достигли около 265 тыс. 120.

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