В частности, уничтожено 38 артиллерийских систем и 31 беспилотник противника.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отправили в ад 560 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 сентября 2023 года ориентировочно составили около 265 тыс. 680 человек.

Кроме того, враг потерял:

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танков - 4489 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 8670 (+7),

артиллерийских систем – 5649 (+38),

реактивных систем залпового огня - 747 – + 6),

средства ПВО ‒ 504 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31),

автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26),

специальная техника - 851 (+4).

При этом количество уничтоженных самолетов, вертолетов крылатых ракет, кораблей и катеров не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 4 сентября, на фронте произошло 29 боевых столкновений. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, а Марьинском - Силы обороны сдерживают врага в районе Марьинки.

В то же время на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным американских аналитиков ISW, бойцы Сил обороны после прорыва первой линии обороны врага на Запорожье расширяют образовавшуюся там брешь. Теперь они перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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