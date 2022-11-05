По меньшей мере 14 российских захватчиков удалось "минуснуть".

В ночь на 5 ноября украинские воины разгромили один из штабов российских оккупантов в Херсонской области.

За данным украинского офицера и блогера Анатолия Штефана "Штирлица", удалось ликвидировать по меньшей мере 14 захватчиков. Звания ликвидированных россиян не уточняются, впрочем в штабе традиционно локализуют офицеров.

"Сегодня ночью в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов в Херсонской области, ориентировочные потери оккупантов составили: 14 - 200, 40 - 300. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины", - отметил Штефан.

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Контрнаступление в Херсонской области

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа на ряде направлений и по состоянию на 21 октября в Херсонской области деоккупировала более 80 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что захватчики способны нанести удары по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в атаке украинских воинов, затем прикрыть отступление спровоцированным наводнением. Враги проводили массовую "эвакуацию".

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Херсонской области противник пытается прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

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