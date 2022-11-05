Еще два плавучих средства оккупантов получили повреждения и требуют ремонта.

В Херсонской области возле Антоновского моста ВСУ уничтожили вражеский буксир.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 11:00.

По его словам, в течение ночи украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, его логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники.

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"Выполнено более 70 огневых задач. В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте", - сказал Назаров.

Он добавил, что подтверждено поражение колонны оккупантов, которая ожидала переправы в районе населенного пункта Ольговка.

Кроме того, неподалеку Нововасильевки Николаевской области уничтожено 6 топливозаправщиков противника. Остальные потери врага доразведываются.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа на ряде направлений и по состоянию на 21 октября в Херсонской области деоккупировала более 80 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что захватчики способны нанести удары по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в атаке украинских воинов, затем прикрыть отступление спровоцированным наводнением. Враги проводили массовую "эвакуацию".

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Херсонской области противник пытается прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

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