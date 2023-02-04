Кроме того, уничтожены четыре российских беспилотника.

За прошедшие сутки украинская авиация и артиллерия мощно отработали по российских оккупантах. Уничтожено несколько БПЛА и разгромлены районы сосредоточения личного состава захватчиков.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БпЛА противника типа "Орлан-10".

Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой особенно гордятся оккупанты.

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Война в Украине: главные новости

Российские оккупанты ведут наступление на четырех направлениях-Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, понесет большие потери. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 3 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 129 тысяч 870 человек.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских и западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам. Особенно большие потери оккупационная армия понесла в боях за Бахмут и Соледар. Российские аналитики не считают, что человеческие жертвы станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.

Ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Вчера в видеообращении президент Зеленский поблагодарил всех защитников, которые выдерживают жесткое давление оккупантов, которые четко и полно выполняют задачи по защите наших позиций. И даже в таких тяжелых условиях, которые на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости.

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