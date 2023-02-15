Также уничтожены четыре танка, четыре артиллерийские системы и семь боевых бронированных машин.

Подразделения Сил обороны Украины за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года ориентировочно составляют:

личного состава - около 139 тыс. 770 (+690) человек ликвидировано;

танков ‒ 3 тыс. 290 (+4) единиц, боевых бронированных машин ‒ 6 тыс. 507 (+7), артиллерийских систем – 2 тыс. 303 (+4), РСЗО – 466;

средств ПВО ‒ 236 (+2), самолетов – 298, вертолетов – 286, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 011, крылатых ракет ‒ 857;

кораблей/катеров ‒ 18, автотехники и автоцистерн – 5 тыс. 161 (+6), специальной техники ‒ 219 (+1).

Война Новости-потери РФ в Украине

Накануне в ВСУ в комментарии Politico подтвердили разгром 155-й бригады морпехов РФ на Угледарском направлении во время нового неудачного наступления. По словам военных, ежедневно на этом участке фронта россияне теряли до 300 своих военных.

Видео дня

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, есть две причины таких потерь оккупантов. В частности, речь идет о потерях среди частично мобилизованных оккупантов, которыми доукомплектовывают разбитые подразделения кадровых военнослужащих. Другой причиной потерь живой силы противника является дефицит техники.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: