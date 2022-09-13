1-я гвардейская танковая армия понесла тяжелые потери на начальной стадии вторжения в Украину и не была полностью восстановлена до украинского контрнаступления в Харьковской области.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили 1-ю гвардейскую танковую армию Российской Федерации, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.

По данным разведки, подразделения российских вооруженных сил, отведенные из Харьковской области в течение последней недели, были из 1-й гвардейской танковой армии, подчиненной Западному военному округу РФ.

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"1-я гвардейская танковая армия понесла тяжелые потери на начальной стадии вторжения и не была полностью восстановлена до украинского контрнаступления в Харькове", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия была самой престижной российской армией, военнослужащих из ее состава готовили к защите Москвы, ведения контратак в случае войны с НАТО.

"Поскольку 1-я гвардейская танковая армия и другие формирования Западного военного округа сильно пострадали, подразделения обычных вооруженных сил России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, РФ необходимы будут годы, чтобы восстановить их потенциал", - отмечают в разведке.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты, убегающие от наступления ВСУ, занимаются мародерством. Зафиксированы неединичные случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

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